Samsunspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına 4 günlük aradan sonra başladı
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe karşılaşmasına 4 günlük iznin ardından yeniden başladı.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe karşılaşmasına 4 günlük iznin ardından yeniden başladı.
Kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Thomas Reis, milli takım arasında geçen hafta futbolculara 4 gün izin verdi.
İznin ardından Nuri Asan Tesisleri'nde toplanan futbolcular, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına tekrar başladı.
Antrenmana ısınma, pas, koordinasyon çalışması ile başlayan futbolcular, son bölümde taktiksel çalışma yaptı.
Samsunspor, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürecek.
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