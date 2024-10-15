Samsun'da hastanede çıkan bıçaklı kavgada özel güvenlik görevlisi yaralandı

Gözaltına alınan şüpheli ise işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çarşamba Devlet Hastanesi acil servisine giden 17 yaşındaki P.Ü, aralarında husumet bulunan ve akrabası olan özel güvenlik görevlisi C.Ü. ile karşılaştı.

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