Samsun'da hastanede çıkan bıçaklı kavgada özel güvenlik görevlisi yaralandı
Samsun Çarşamba Devlet Hastanesi acil servisinde çıkan kavgada hastanenin özel güvenlik görevlisi bıçakla yaralandı.
Samsun Çarşamba Devlet Hastanesi acil servisinde çıkan kavgada hastanenin özel güvenlik görevlisi bıçakla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çarşamba Devlet Hastanesi acil servisine giden 17 yaşındaki P.Ü, aralarında husumet bulunan ve akrabası olan özel güvenlik görevlisi C.Ü. ile karşılaştı.
Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine P.Ü, C.Ü'yü bıçakla yaraladı.
İlk müdahalesi acil serviste yapılan özel güvenlik görevlisi tedavi altına alındı.
Gözaltına alınan şüpheli ise işlemleri için polis merkezine götürüldü.
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