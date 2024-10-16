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        Thomas Reis, Mourinho ile rakip olmanın heyecanı içinde

        İLYAS GÜN - Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, sarı-lacivertli takımın çalıştırıcısı Jose Mourinho'ya rakip olmanın heyecanını yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 16:32 Güncelleme: 16.10.2024 - 16:32
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        Thomas Reis, Mourinho ile rakip olmanın heyecanı içinde
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        İLYAS GÜN - Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, sarı-lacivertli takımın çalıştırıcısı Jose Mourinho'ya rakip olmanın heyecanını yaşıyor.

        Samsunspor, Almanya'da Schalke 04 ve Bochum'u çalıştırdıktan sonra ilk yurt dışı deneyimini Türkiye'de yaşayan Thomas Reis yönetiminde ligin geride kalan bölümünde etkileyici bir performans ortaya koydu.

        Süper Lig'de çıktığı 8 maçtan 6 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ayrılan kırmızı-beyazlı ekip, topladığı 18 puanla lider Galatasaray'ın ardından ikinci sırada yer aldı.

        Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin 9. haftasında dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını hatırlattı.

        Avrupa'da çok önemli kulüplerde çalışan ve büyük başarılar yaşayan Mourinho ile rakip olmanın heyecan verici olduğunu aktaran Reis, şunları kaydetti:

        "Mourinho gibi çok büyük bir hocaya karşı rakip olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Çok büyük bir tecrübeye sahip. Avrupa'nın büyük takımlarda hocalık yaptı. Elbetteki çok zor geçecektir. Takım olarak çok iyi savaşmamız gerekiyor. Hatta yüzde 100'ümüzden daha fazlasını vermemiz gereken bir karşılaşma olacak. Elbette bizim belirli bir taktiğimiz olacak. İşe yarayıp yaramadığını ise maçtan sonra göreceğiz."

        - "Bu özel maçtan puan veya puanlar elde edebiliriz"

        Thomas Reis, Fenerbahçe'nin çok önemli oyunculara sahip olduğunu dile getirerek, "Kesinlikle çok zorlu bir maç bizi bekliyor. Böyle büyük bir takıma ve futbolculara karşı istediğimiz oyunu sahaya koymaya çalışacağız. Onlara karşı oynamaktan zevk almaya çalışacağız. Oyuncularım da bu bilinç ve öz güvenle bunu yapacak. Özel bir maç. Bu özel maçtan puan veya puanlar elde edebiliriz." diye konuştu.

        Alman teknik adam, Fenerbahçe karşısında kendi oyunlarını oynayacaklarını anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Elbette oyuncularım Fenerbahçe'nin ne kadar kaliteli oyunculara sahip olduğunu biliyor. Onun için kolay hata yapar ve yanlış kararlar verirsek mutlaka problem yaşarız. Özellikle merkezde top kaybı yaparsak onların hızlı geçiş oyunu ile karşı karşıya kalabiliriz. Merkezde top kaybetmememiz gerekiyor. Onların geçiş oyununa fırsat vermememiz gerekiyor. Felsefem gereği zaten takımımın kendi oyununu sahaya yansıtmasını isterim. Futbolcularım da bugüne kadar kazandığı ritmi sahaya yansıtacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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