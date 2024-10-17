Samsun'da çıkan yangında apartman dairesi hasar gördü

Evin yatak odasından çıktığı tespit edilen yangın, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler tarafından diğer odalara sıçramadan kısa sürede söndürüldü.

Furkan İnce ve eşinin olay sırasında evde olmaması nedeniyle kapısı kilitli olan daireye itfaiye ekipleri balkondan girerek müdahale ettiler.

Medrese Mahallesi Vezirköprü Caddesi üzerinde 4 katlı binanın 4. katında bulunan, Furkan İnce'nin ikamet ettiği dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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