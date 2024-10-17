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        Samsun'da çıkan yangında apartman dairesi hasar gördü

        Samsun'un Havza ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 09:25 Güncelleme: 17.10.2024 - 09:31
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        Samsun'da çıkan yangında apartman dairesi hasar gördü
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        Samsun'un Havza ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

        Medrese Mahallesi Vezirköprü Caddesi üzerinde 4 katlı binanın 4. katında bulunan, Furkan İnce'nin ikamet ettiği dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin daireden yoğun duman çıktığını fark etmesi üzerine 122 Acile ihbarda bulunulması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Furkan İnce ve eşinin olay sırasında evde olmaması nedeniyle kapısı kilitli olan daireye itfaiye ekipleri balkondan girerek müdahale ettiler.

        Evin yatak odasından çıktığı tespit edilen yangın, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler tarafından diğer odalara sıçramadan kısa sürede söndürüldü.

        Söndürülen yangının ardından yanan eşyalar tahliye edildi, evde soğutma çalışması yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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