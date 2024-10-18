Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 17:28 Güncelleme: 18.10.2024 - 17:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Atakum ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

        Adreste yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde 80 pişmiş topraktan figür, 51 pişmiş topraktan testi, 21 bronz iğne, 7 taş yüzük, 10 bileklik, 8 cam testi, 3 balta ucu, 2 hac, 70 çeşitli tarihi obje ile 73 sikke ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yenidoğan Çetesi'nin liderlerinden Fırat Sarı PKK üyeliğinden 5 yıl yatmış!
        Yenidoğan Çetesi'nin liderlerinden Fırat Sarı PKK üyeliğinden 5 yıl yatmış!
        Sağlık Bakanlığı'ndan "Yenidoğan çetesi" açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan "Yenidoğan çetesi" açıklaması
        İstanbul'da bazı okullarda ders saatleri değiştirildi
        İstanbul'da bazı okullarda ders saatleri değiştirildi
        'Yenidoğan çetesi'yle adı geçen 2 hastanede faaliyet askıda!
        'Yenidoğan çetesi'yle adı geçen 2 hastanede faaliyet askıda!
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: "Yetkim yok ama çevrem var" diyerek dolandırdı
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: "Yetkim yok ama çevrem var" diyerek dolandırdı
        Muğla ve Antalya'da orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        Muğla ve Antalya'da orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        Almanya Başbakanı Türkiye’ye geliyor
        Almanya Başbakanı Türkiye’ye geliyor
        Hepsiburada, Kazak Kaspi'ye satılıyor
        Hepsiburada, Kazak Kaspi'ye satılıyor
        Hamas, Sinvar'ın ölümünü resmen doğruladı
        Hamas, Sinvar'ın ölümünü resmen doğruladı
        İsrail’in sembolleri yok etme stratejisi
        İsrail’in sembolleri yok etme stratejisi
        Bağışıklığı güçlendirmenin doğal yolları
        Bağışıklığı güçlendirmenin doğal yolları
        Voleybolda 3'üncü Üstündağ dönemi!
        Voleybolda 3'üncü Üstündağ dönemi!
        Dünyanın en çok kazanan futbolcuları açıklandı!
        Dünyanın en çok kazanan futbolcuları açıklandı!
        Galatasaray'da kapıdaki tehlike!
        Galatasaray'da kapıdaki tehlike!
        Limonlu su faydalı mı yoksa zararlı mı?
        Limonlu su faydalı mı yoksa zararlı mı?
        Van Bronckhorst kararını verdi!
        Van Bronckhorst kararını verdi!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        İşte 2025 yılı vergileri
        İşte 2025 yılı vergileri
        Kadın cinayetleri ve şiddet dünyanın sorunu
        Kadın cinayetleri ve şiddet dünyanın sorunu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Bafra Ovası'nda sulama birlikleri 2024-2025 fiyatları açıklandı
        Bafra Ovası'nda sulama birlikleri 2024-2025 fiyatları açıklandı
        Samsunspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Samsunspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Samsun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle balık tezgahları boş kaldı
        Samsun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle balık tezgahları boş kaldı
        Muhtarlardan Havza Kaymakamı Ayvat ve Belediye Başkanı İkiz'e ziyaret
        Muhtarlardan Havza Kaymakamı Ayvat ve Belediye Başkanı İkiz'e ziyaret
        Samsun'da 3 aracın karıştığı kaza kamerada
        Samsun'da 3 aracın karıştığı kaza kamerada
        Kavak'ta Çocuk Şenliği düzenlendi
        Kavak'ta Çocuk Şenliği düzenlendi