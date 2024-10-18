Samsun'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı

Adreste yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde 80 pişmiş topraktan figür, 51 pişmiş topraktan testi, 21 bronz iğne, 7 taş yüzük, 10 bileklik, 8 cam testi, 3 balta ucu, 2 hac, 70 çeşitli tarihi obje ile 73 sikke ele geçirdi.

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