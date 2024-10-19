Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Türkiye'de fuarcılık sektörü büyüyor

        FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü ve Türkiye Fuar Yapımcıları Derneği Başkanı İlhan Ersözlü, "Türkiye'de fuarcılık sektörü büyüyor. Türkiye'de fuar organizatör sayısı artıyor. Çok niş konularda Türkiye'de önemli fuarlar yapılmaya başlanması bütün bakışları, talepleri Türkiye'ye çevirdi." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 11:02 Güncelleme: 19.10.2024 - 11:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'de fuarcılık sektörü büyüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü ve Türkiye Fuar Yapımcıları Derneği Başkanı İlhan Ersözlü, "Türkiye'de fuarcılık sektörü büyüyor. Türkiye'de fuar organizatör sayısı artıyor. Çok niş konularda Türkiye'de önemli fuarlar yapılmaya başlanması bütün bakışları, talepleri Türkiye'ye çevirdi." dedi.

        Ersözlü, 9. Samsun Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı'nda, AA muhabirin, Türkiye'nin bölgesinde ticaret ve fuarcılık bakımından en önemli ülke olduğunu anlattı.

        Dünyada ve bölgede yaşanan gelişmelerin ticaret ve fuarcılık bakımından çeşitli tedirginlikler yarattığını dile getiren Ersözlü, "Özellikle Orta Doğu ve Körfez ülkelerindeki hareketlilik fuarcılığı etkiledi. Ama şuanda bizim coğrafyada fuarcılık büyüyor. Türkiye'nin dünya fuarcılığından aldığı pay artıyor. Batı fuarcılıkta düşme noktasında." dedi.

        Avrupa'daki ülkelerin özellikle Almanya'nın resesyon içerisinde olması ile Schengen vize problemlerinin katlanarak devam ediyor olmasının fuarcılıkta ibrenin Türkiye'ye kaymasını sağladığını ifade eden Ersözlü, şöyle konuştu:

        "Şu an Türkiye'de özellikle de İstanbul'da kendi konusunda dünyanın, Avrupa'nın 1-2 numaralı fuarları oluşmaya başladı. Bu önemli bir nokta. Bu vize problemlerinin sadece ülkemize değil diğer ülkelere de katı biçimde uygulanması batıdaki fuarların, özellikle Orta Avrupa'daki fuarların, Almanya'daki fuarların düşmesine neden oldu. Avrupa'daki fuara üçüncü dünya ülkelerinden diğer coğrafyadan iş insanlarının vize alamaması, gidememesi doğal olarak bizim fuarlarımıza iş insanlarının gelmesini sağladı. Bu da bizim fuarlarımızın hareketliliğini artırdı.

        Önümüzdeki yıllarda da İstanbul, fuarcılıkta çok önemli bir hub olacak. Fuar alanlarının genişlemesi, büyümesi, batı standartlarını yakalayan teknik özelliklere sahip fuar merkezlerinin olması, fuarcılık alanında Batı ile olan mesafeyi kapatmamızı sağladı. Türkiye'de fuarcılık sektörü büyüyor. Türkiye'de fuar organizatör sayısı artıyor. Çok niş konularda Türkiye'de önemli fuarlar yapılmaya başlanması bütün bakışları, talepleri Türkiye'ye çevirdi. Fuarcılık ekseninde önümüzdeki dönemde daha da büyümemiz, Türkiye'deki ihracatçı sayısının da artmasını sağlayacak. Şuanda 160 binin üzerinde ihracatçı firma oluştu. Bunların oluşmasında fuarların yüzde 20 etkisinin olduğunu düşünüyoruz."

        Fuarların bulunduğu kentlere katkılarından da söz eden Ersözlü, büyüme rakamları konusunda şunları kaydetti:

        "2023'te yaklaşık yüzde 30'luk bir büyüme kaydedildi Türkiye genelinde. 2024 rakamları aralık ayı sonundaki fuarlar bittikten sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin çıkaracağı fuar raporunda görülecek. Tüm olumsuzluklara rağmen dünyadaki ekonomik konjonktür, sadece Türkiye'nin değil etraftaki sıkıntılar, Avrupa Kıtası içindeki ülkelerin ekonomik sorunları, Rusya-Ukrayna çatışmasının hala devam ediyor olması, Orta Doğu'daki sıcak durumun nereye evirileceğinin belli olmaması, tüm belirsizliklere rağmen Türkiye şu anda tüm bu coğrafyanın içerisinde fuarcılık alanında Batı ile kıyasladığımızda büyümeyi sürdürüyor. Şu anki verilerle 2024 yılında yaklaşık yüzde 15-20 civarında büyümeyle kapatacak gözüküyor. 2025 yılının çalışmaları başladı. Biz 2025 yılının fuar takvimini açıkladık. Türkiye'de 2025 yılında 400'e yakın fuar düzenlenecek. 40'ın üzerinde farklı sektörde fuarlar hazırlanacak. Takvime yeni girecek fuarlarda olacaktır. Türkiye fuarcılıkta Batı standartlarının üzerinde hizmet kalitesi sunuyor. Fuarcılığı destekleyen turizm, konaklama, ikram endüstrisi, lojistik, güvenlik ve temizlik gibi bir çok alt kollarda da batı standartlarının üzerinde hizmet vermesi ibrenin Türkiye'ye doğru kaymasına yardımcı oluyor."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Netanyahu'nun evine saldırı
        Netanyahu'nun evine saldırı
        İşte isim isim Yenidoğan Çetesi!
        İşte isim isim Yenidoğan Çetesi!
        Ocaklara ateş düşer Fırat taranır!
        Ocaklara ateş düşer Fırat taranır!
        Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ böyle çökertildi
        Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ böyle çökertildi
        Yenidoğan Çetesi'nin ifadeleri: Bebek ağır narkotik ilaçla uyutuldu
        Yenidoğan Çetesi'nin ifadeleri: Bebek ağır narkotik ilaçla uyutuldu
        İşte Buruk'un Antalyaspor 11'i!
        İşte Buruk'un Antalyaspor 11'i!
        Vekillerden daha az aylık alacaklar
        Vekillerden daha az aylık alacaklar
        Okan Buruk'tan çarpıcı açıklamalar!
        Okan Buruk'tan çarpıcı açıklamalar!
        Zeynep Naz 16 yaşındaydı! Hayata 10 gün tutunabildi!
        Zeynep Naz 16 yaşındaydı! Hayata 10 gün tutunabildi!
        Putin'den BRICS mesajı: Kapılar açık
        Putin'den BRICS mesajı: Kapılar açık
        Borçlanmayla kimler EYT’li olabilir?
        Borçlanmayla kimler EYT’li olabilir?
        Cimbom milli aralardan kayıpsız dönüyor!
        Cimbom milli aralardan kayıpsız dönüyor!
        Sanat devrimin galası yapıldı
        Sanat devrimin galası yapıldı
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        Değişim kimseyi mutlu etmedi
        Değişim kimseyi mutlu etmedi
        Solakların sağlık riski!
        Solakların sağlık riski!
        10 soruda Trump’ı kızdıran film
        10 soruda Trump’ı kızdıran film
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kimi çocuğunu ihbar etti kimi çocuklarını reddetti
        Kimi çocuğunu ihbar etti kimi çocuklarını reddetti
        Kahkahanın 12'nci sezonu
        Kahkahanın 12'nci sezonu

        Benzer Haberler

        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek
        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek
        Otizmli bireylerden oluşan koro, farkındalık oluşturmak için şehir şehir ge...
        Otizmli bireylerden oluşan koro, farkındalık oluşturmak için şehir şehir ge...
        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucuya 4 tutuklama
        Samsun'da uyuşturucuya 4 tutuklama
        Samsun'da şiddetli rüzgarın etkisiyle dev dalgalar oluştu
        Samsun'da şiddetli rüzgarın etkisiyle dev dalgalar oluştu
        Terme Belediyesi, binlerce çiçek fidesi üreterek kenti süslüyor
        Terme Belediyesi, binlerce çiçek fidesi üreterek kenti süslüyor