Kenan Sofuoğlu'na özenen baba, 6 yaşındaki oğluyla motosiklet yarışlarına hazırlanıyor

ERKUT KARGIN - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki Aslan Polat ile 6 yaşındaki oğlu Ali Kutay, ilk kez katılacakları motosiklet yarışlarına birlikte hazırlanıyor.

Babasından 10 yıl boyunca gizli bir şekilde motosiklet süren Aslan Polat, 2 sene önce babasını ikna ederek profesyonel bir şekilde motosiklet kullanmaya başladı.

Geçen sene oğluna mini bir motosiklet alan Polat, hayalini kurduğu yarışlara katılmak için 2 hafta önce oğluyla birlikte sporcu lisansı da aldı.

Aslan Polat, eski milli motosikletçi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ve oğlu Zayn gibi başarılı olmak için oğluyla her gün antrenman yapıyor.

Aslan Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, motosiklet sürmeyi çok sevdiği söyledi.

Küçük yaşlardan bu yana yarışlara katılmayı hayal ettiğini aktaran Polat, "6 yaşında oğlum var. Hayalime onu da ekledim. Oğluma da geçen sene bir motor aldım. Beraber çalışıyoruz." dedi.

Hayallerinin peşinden koştuğunu belirten Polat, "Ben de Kenan Sofuoğlu, Toprak Razgatlıoğlu gibi yarışlarda başarılı olmak isterim." ifadesini kullandı

Aslan Polat, kendisinin 25-27 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek Türkiye Motosiklet Pist Şampiyonası'nın üç ve dördüncü ayak yarışlarına, oğlunun ise 2025 yılında düzenlenecek Türkiye Süpermoto Şampiyonası yarışlarına hazırladığını aktardı.