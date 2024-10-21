Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Bafra'da 22 kaçak elektronik sigara ele geçirildi

        Samsun'un Bafra ilçesinde şüpheli üzerinde 22 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 19:26 Güncelleme: 21.10.2024 - 19:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bafra'da 22 kaçak elektronik sigara ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Bafra ilçesinde şüpheli üzerinde 22 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bafra ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, elektronik sigara kaçakçılığına karşı gerçekleştirdikleri operasyonda, şüpheli B.Ş.'nin (34) üzerinde yapılan aramada, kaçak olduğu değerlendirilen 22 adet elektronik sigarayı ele geçirdi.

        Bafra'da yapılan operasyonda, B.Ş. (34) adlı şahıs üzerinden kaçak olduğu değerlendirilen elektronik sigaralara el konuldu.

        Olayla ilgili yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adana'da katliam! Anne ile 2 kızı mezarlıkta öldürüldü
        Adana'da katliam! Anne ile 2 kızı mezarlıkta öldürüldü
        Yenidoğan çetesinin şüpheli başhekimi, dizide doktor rolünü oynamış
        Yenidoğan çetesinin şüpheli başhekimi, dizide doktor rolünü oynamış
        Yağmursuz kış
        Yağmursuz kış
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        21 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        21 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Mert Günok Lyon ve G.Saray maçında yok
        Mert Günok Lyon ve G.Saray maçında yok
        Kırçiçek bebek ölürken kahkaha atmışlar! "Dursun çıkmadan ex olsun bu akşam maç var!"
        Kırçiçek bebek ölürken kahkaha atmışlar! "Dursun çıkmadan ex olsun bu akşam maç var!"
        Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Fenerbahçe'ye kötü haber!
        "Pandemi döneminde yoğun bakım ünitesine girdik"
        "Pandemi döneminde yoğun bakım ünitesine girdik"
        İstanbul'da 7 hastane mühürlenip tabelaları indirildi!
        İstanbul'da 7 hastane mühürlenip tabelaları indirildi!
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        Bakanlardan FETÖ elebaşı Gülen açıklaması: Bu ölüm bizi rehavete sokmayacak
        Bakanlardan FETÖ elebaşı Gülen açıklaması: Bu ölüm bizi rehavete sokmayacak
        FETÖ karıştı
        FETÖ karıştı
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı!
        Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı!
        45 FETÖ davasının 1 numaralı sanığıydı!
        45 FETÖ davasının 1 numaralı sanığıydı!
        Çelik'in ailesinden Birsel'e cevap
        Çelik'in ailesinden Birsel'e cevap
        Mauro Icardi'nin dönüşü!
        Mauro Icardi'nin dönüşü!
        Bakan Işıkhan'dan emekli maaş farkları ve asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan emekli maaş farkları ve asgari ücret açıklaması
        New York'ta buluştular
        New York'ta buluştular

        Benzer Haberler

        Terme Belediyesi kendi kent mobilyalarını üretiyor
        Terme Belediyesi kendi kent mobilyalarını üretiyor
        Vezirköprü'de kadınlar meme kanserine karşı bilgilendirildi
        Vezirköprü'de kadınlar meme kanserine karşı bilgilendirildi
        BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Salıpazarı ilçesinde toplu açılış progra...
        BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Salıpazarı ilçesinde toplu açılış progra...
        Destici: Artık onun için azap vakti
        Destici: Artık onun için azap vakti
        "Bu Gençlik İyi İş Çıkarabilir" projesinin kapanış toplantısı gerçekleştiri...
        "Bu Gençlik İyi İş Çıkarabilir" projesinin kapanış toplantısı gerçekleştiri...
        Jandarma ekipleri Samsun Tarım Fuarı'nda vatandaşları bilgilendirdi
        Jandarma ekipleri Samsun Tarım Fuarı'nda vatandaşları bilgilendirdi