Bafra'da 22 kaçak elektronik sigara ele geçirildi

Bafra'da yapılan operasyonda, B.Ş. (34) adlı şahıs üzerinden kaçak olduğu değerlendirilen elektronik sigaralara el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bafra ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, elektronik sigara kaçakçılığına karşı gerçekleştirdikleri operasyonda, şüpheli B.Ş.'nin (34) üzerinde yapılan aramada, kaçak olduğu değerlendirilen 22 adet elektronik sigarayı ele geçirdi.

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