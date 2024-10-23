Salıpazarı Kaymakamlığına atanan Ahmet Faruk Beyazıt'a hayırlı olsun ziyareti
Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, Meclis üyeleriyle birlikte ilçeye yeni atanan Kaymakam Ahmet Faruk Beyazıt'ı makamında ziyaret ederek, görevinde başarılar diledi.
Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, Meclis üyeleriyle birlikte ilçeye yeni atanan Kaymakam Ahmet Faruk Beyazıt’ı makamında ziyaret ederek, görevinde başarılar diledi.
Kaymakamlık makamında gerçekleşen ziyarette Beyazıt’ı tebrik eden Başkan Karaca, ilçe ve belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi. Karaca, uyum içerisinde olacaklarını ve ilçeye değer katacak projeler için sürekli istişare içerisinde olacaklarını vurguladı.
Belediye Başkanı Refaettin Karaca ve Meclis üyelerine teşekkür eden Kaymakam Beyazıt ise " İlçemizin sorunlarıyla ilgili bizlere ihtiyaç duyulan her konuda iş birliği içerisinde olacağımızı ve her konuda yardım etmeye hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. El ele vererek Salıpazarı'na hizmet edeceğiz. Uyum içinde güzel hizmetlere imza atacağımıza ben de gönülden inanıyorum." diye konuştu.
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