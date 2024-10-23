Samsun TSO'dan "Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması" eğitimi

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) Karadeniz Bölgesi koordinatörlüğünü yürüttüğü Avrupa İşletmeler Ağı (AİA) Karadeniz Projesi kapsamında, iş dünyasının temsilcilerine yönelik, "Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması" konulu eğitim düzenlendi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (STSO) yapılan yazılı açıklamada, Prof. Dr. Cengiz Türe, "KOBİ'lerin Yol Haritası" başlığı adı atlında, "Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması" konulu eğitimde bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, işletmelerin rekabet gücünü geliştirmeye destek vermek adına belirli aralıklarla birçok konuda eğitimler vermeye devam ettiklerini belirtti.

Düzenlenen eğitimin önemine işaret eden Murzioğlu, şunları kaydetti:

"Odamız, Avrupa İşletmeler Ağı Projesi'nin koordinatörlüğünü yürütmekte. Proje kapsamında da sık sık eğitimler düzenleyerek, üyelerimizle bir araya geliyoruz. Avrupa Birliği'nin karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik çevresel hedeflerine ulaşmak amacıyla devreye aldığı 'Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması', firmalarımızı doğrudan ilgilendiren önemli bir düzenlemedir. Bu düzenleme birçok sektörü etkileyerek ticaret süreçlerinde yeni düzenlemeleri beraberinde getirmiştir. Bu çerçevede, firmalarımızın yeni düzenlemelere uyum sağlamaları ve süreçlerle ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla böyle bir eğitim düzenledik."