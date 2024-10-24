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        Samsun'da çiftçiler sulama birliklerinin fiyat artışına tepki gösterdi

        Samsun'un Bafra ilçesinde çiftçiler, Altınkaya ve Bafra Sol Sahil Kızılırmak Sulama Birlikleri önünde, 2024-2025 dönemi için su fiyatlarının yükseltilmesine tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 17:10 Güncelleme: 24.10.2024 - 17:23
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        Samsun'da çiftçiler sulama birliklerinin fiyat artışına tepki gösterdi
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        Samsun'un Bafra ilçesinde çiftçiler, Altınkaya ve Bafra Sol Sahil Kızılırmak Sulama Birlikleri önünde, 2024-2025 dönemi için su fiyatlarının yükseltilmesine tepki gösterdi.

        Altınkaya ve Bafra Sol Sahil Kızılırmak Sulama Birlikleri, 2024-2025 dönemi için su fiyatlarını, Çeltik için 698 lira, mısır için 458 lira, meyve ve sebzeler için 398 lira, sera suyu için 518 lira olarak belirlemişti.

        Bafra Ovası'nda üretim yapan çiftçiler, tarımsal sulamada, verilen dönüm başına fiyatların yüzde 100 artışına tepki göstererek, sulama birlikleri önünde gazetecilere basın açıklamasında bulundu.

        Burada çiftçiler adına açıklama yapan Cemal Duran, "Bizler bu kadar uğraş verirken, ürettiğimiz ürünlerden yeteri kadar gelir elde edemiyoruz, buna karşın yine de 'köylünün umudu seneye'dir deyimiyle mücadeleye devam ediyoruz. Lakin 1 yıllık kazancımızdan tüm giderleri çıkardığımızda çok komik rakamlara çalıştığımızı anlıyoruz. Çiftçi perişandır, yüzde 100'lere varan üretim fiyatları belimizi bükmektedir. " dedi.

        Kanal sularının fırtınalı ve yağışlı havalarda tarlaları bastığına işaret eden Duran, "Bu konuda uygun yerlere dalga kıran yapılması gerekiyor, ana kanalların ve köprülerin genişletilmesi su akışının rahatlatılması, olası su baskınlarının önüne geçilmesi için tüm bu çalışmaların bizzat DSİ tarafından itina ile yapılması gerekmektedir." diye konuştu.

        Basın açıklamasının ardından grup, sulama birliği başkanlarıyla görüştükten sonra dağıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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