Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 17:24 Güncelleme: 24.10.2024 - 17:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Çarşamba-Ayvacık kara yolu Salıpazarı kavşağında Hasan Ö. (67) idaresindeki 59 FD 297 plakalı otomobil ile Selahattin Ç. (77) yönetimindeki 55 LG 393 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

        Kazada Selahattin Ç. ve yanında bulunan Hacer Ç. (72) ile otomobil sürücüsü Hasan Ö. yaralandı.

        Yaralılar Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenlik zirvesi yapacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenlik zirvesi yapacak
        TUSAŞ şehitlerine veda
        TUSAŞ şehitlerine veda
        Narin cinayetinde 22 kişiye 'zorla getirme' kararı!
        Narin cinayetinde 22 kişiye 'zorla getirme' kararı!
        TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri belli oldu
        TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri belli oldu
        Doğum günü çiçeğini alırken şehit ettiler! Yüreğimize gömdük sizi!
        Doğum günü çiçeğini alırken şehit ettiler! Yüreğimize gömdük sizi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: BRICS'le işbirliğimiz artacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: BRICS'le işbirliğimiz artacak
        BRICS nedir? Oluşumdan neler bekleniyor?
        BRICS nedir? Oluşumdan neler bekleniyor?
        Hain saldırıda 5 şehidimiz var!
        Hain saldırıda 5 şehidimiz var!
        Korkma!
        Korkma!
        Anneannesini öldürmüştü! Abdüllatif Şener'in oğluyla ilgili yeni karar!
        Anneannesini öldürmüştü! Abdüllatif Şener'in oğluyla ilgili yeni karar!
        "Uyuz vakalarının sayısı her geçen gün artıyor"
        "Uyuz vakalarının sayısı her geçen gün artıyor"
        Merkez rezervlerinde rekor
        Merkez rezervlerinde rekor
        Öğretmenler, veliler bu şekere dikkat! Uyuşturucu iddiası!
        Öğretmenler, veliler bu şekere dikkat! Uyuşturucu iddiası!
        Otomobil ilanlarına yeni düzenleme yolda
        Otomobil ilanlarına yeni düzenleme yolda
        Bronckhorst'un Lyon 11'i!
        Bronckhorst'un Lyon 11'i!
        Ölmeden önceki son notu ortaya çıktı
        Ölmeden önceki son notu ortaya çıktı
        İşte Mourinho'nun Manchester United 11'i!
        İşte Mourinho'nun Manchester United 11'i!
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler
        Kaç emekli 80 bin TL alıyor?
        Kaç emekli 80 bin TL alıyor?
        "Derbi için kötü sinyal"
        "Derbi için kötü sinyal"

        Benzer Haberler

        Samsun'da çiftçiler sulama birliklerinin fiyat artışına tepki gösterdi
        Samsun'da çiftçiler sulama birliklerinin fiyat artışına tepki gösterdi
        Terme Belediye Başkanı Şenol Kul'dan TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yar...
        Terme Belediye Başkanı Şenol Kul'dan TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yar...
        Samsunspor'un genç futbolcuları Fransız kulübünün altyapısında antrenmanlar...
        Samsunspor'un genç futbolcuları Fransız kulübünün altyapısında antrenmanlar...
        Karadeniz'de yağlanan ve büyüyen palamut yüz güldürdü
        Karadeniz'de yağlanan ve büyüyen palamut yüz güldürdü
        Thomas Reis, agresif oyunlarının sürmesini istiyor
        Thomas Reis, agresif oyunlarının sürmesini istiyor
        Havza'da Samsun Büyükşehir Belediyesi asfalt çalışmalarına başladı
        Havza'da Samsun Büyükşehir Belediyesi asfalt çalışmalarına başladı