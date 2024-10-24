Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Çarşamba-Ayvacık kara yolu Salıpazarı kavşağında Hasan Ö. (67) idaresindeki 59 FD 297 plakalı otomobil ile Selahattin Ç. (77) yönetimindeki 55 LG 393 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada Selahattin Ç. ve yanında bulunan Hacer Ç. (72) ile otomobil sürücüsü Hasan Ö. yaralandı.
Yaralılar Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.