Samsun'da 2 aracın çarpıştığı trafik kazası güvenlik kamerasınca görüntülendi
Samsun'un İlkadım ilçesinde 2 aracın karıştığı trafik kazası, güvenlik kamerasına yansıdı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde 2 aracın karıştığı trafik kazası, güvenlik kamerasına yansıdı.
N.A.K'nin kullandığı 29 AZ 948 plakalı otomobil ile C.T.Ş. idaresindeki 55 HR 584 plakalı hafif ticari araç, Derecik Mahallesi'ndeki kavşakta çarpıştı.
Kazada, araçlarda hasar oluştu.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, kavşağa kontrolsüz giren araçların çarpıştığı anlar yer aldı.
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