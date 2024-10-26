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        Havza'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Voleybol Halk Turnuvası sürüyor

        Samsun'un Havza ilçesinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yılı dolayısıyla düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Voleybol Halk Turnuvası devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 09:38 Güncelleme: 26.10.2024 - 09:40
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        Havza'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Voleybol Halk Turnuvası sürüyor
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        Samsun'un Havza ilçesinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yılı dolayısıyla düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Voleybol Halk Turnuvası devam ediyor.

        Havza Kaymakamlığı himayesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde üç grupta 15 takımın katılımıyla düzenlenen turnuvanın grup maçları Havza Spor Salonu'nda yapılıyor.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Voleybol Halk Turnuvası'nın 8 Kasım'da oynanacak final müsabakasıyla sona ereceğini belirterek, turnuvaya katılan ve düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Turnuva kapsamında oynanan maçta Havza Belediyesi, Havza İlçe Sağlık'ı 2-0 mağlup etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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