Salıpazarı'nda düzenlenen "Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası" sona erdi
Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla düzenlenen voleybol turnuvası, sona erdi.
Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla düzenlenen voleybol turnuvası, sona erdi.
İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Salıpazarı Belediyesi iş birliğinde Salıpazarı Spor Salonu'nda 7 Ekim'de başlayan turnuvaya üç grup halinde 13 takım katıldı.
Turnuvanın finalinde Muslubey, Yavaşbey'i 3-2 mağlup ederek Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası'nın şampiyonu oldu.
Dereceye giren takımlara kupaları Kaymakam Ahmet Faruk Beyazıt ve Belediye Başkanı Refaettin Karaca tarafından verildi.
Karaca, Cumhuriyet'in 101. yılını coşkuyla kutladıklarını belirterek, "Cumhuriyet'imizin anısına düzenlediğimiz turnuvada şampiyon olan Muslubey takımını ve centilmence mücadele eden tüm takımlarımızı tebrik ediyorum." dedi.
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