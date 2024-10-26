Ladik Genç Doğa Buluşması etkinliği yapıldı

Orman yürüyüşü, uçurtma etkinliği ve çevre temizliği yapan öğrenciler, hazırladıkları kuş evlerini de ormanın değişik yerlerine astı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yerel eylem grubu iş birliğinde yapılan etkinliğe Şehit Ersan Sancı Anadolu Lisesi'nden 188 öğrenci ile 5 öğretmen katıldı.

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