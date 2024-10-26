Samsun'da uyuşturucu ile mücadele eğitimleri düzenlendi

Eğitimlerde ayrıca, Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) ve Narkotik Veri Analiz Sistemi (NARVAS) projeleri hakkında da bilgi aktarıldı.

Tekkeköy'deki 19 Mayıs Ortaokulu ve İlkadım'daki Yıldırım Beyazıt Ortaokulu'nda düzenlenen okul aile birliği toplantılarında ise Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ailelere "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında bilgi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen eğitimde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde özel güvenlik personeli olarak görev yapan 250 kişiye, Narko-Kaan projesi kapsamında sunum yapıldı.

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