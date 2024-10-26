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        Samsun'da uyuşturucu ile mücadele eğitimleri düzenlendi

        Samsun'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında farkındalık eğitimleri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 15:10 Güncelleme: 26.10.2024 - 15:11
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        Samsun'da uyuşturucu ile mücadele eğitimleri düzenlendi
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        Samsun'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında farkındalık eğitimleri gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen eğitimde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde özel güvenlik personeli olarak görev yapan 250 kişiye, Narko-Kaan projesi kapsamında sunum yapıldı.

        Tekkeköy'deki 19 Mayıs Ortaokulu ve İlkadım'daki Yıldırım Beyazıt Ortaokulu'nda düzenlenen okul aile birliği toplantılarında ise Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ailelere "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında bilgi verildi.

        Eğitimlerde ayrıca, Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) ve Narkotik Veri Analiz Sistemi (NARVAS) projeleri hakkında da bilgi aktarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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