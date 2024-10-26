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        TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Muş, Samsun'da konuştu:

        TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, "Kayıt dışı, kanunsuz, nizamsız işin hiçbirine müsaade etmeyeceğiz. Nerede bir hukuksuzluk varsa üzerine gideceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 16:52 Güncelleme: 26.10.2024 - 17:08
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        TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Muş, Samsun'da konuştu:
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        TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, "Kayıt dışı, kanunsuz, nizamsız işin hiçbirine müsaade etmeyeceğiz. Nerede bir hukuksuzluk varsa üzerine gideceğiz." dedi.

        Muş, AK Parti İl Başkanlığı tarafından Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen basın toplantısında, Samsunlu şehit Kander Babür ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.

        Samsun'un turizmde, sanayide ve tarımda ulaşmasını istedikleri hedefler olduğunu aktaran Muş, 2028'e kadar ne planladılarsa yapacaklarını söyledi.

        Sanayinin bir şehrin gelişmesi açısından önem arz ettiğini vurgulayan Muş, "Tekkeköy'deki Organize Sanayi Bölgesi, 4 milyon metrekareye çıktı. Kavak'ı büyüttük, ilave genişleme alanıyla 10 milyon metrekareye çıkarttık. Yeni OSB'de yer tahsisi yapıldı, fabrikalar yükseliyor. Bunlar neden önemli? İhracatımızı artırmamız lazım. 1,6-1,7 milyar dolar ihracatımız var. Dolayısıyla bunu önce Türkiye ihracatından yüzde 1, sonra da yüzde 2 alacak şekilde çıkarmak gerekiyor. Bunun için büyük yatırımlara ihtiyaç var. Yer yoksa, altyapısı yoksa, elektriği yoksa, suyu yoksa, atık bertarafı yoksa nasıl fabrika inşa edeceksiniz? Dolayısıyla yoğun çalışmayla bir noktaya kadar geldik. Allah nasip ederse kısa zaman içinde Havza OSB'nin de planları onaylanmış olur." diye konuştu.

        Samsun Şehir Hastanesi'nin aralık ayı itibarıyla tamamlanacağını, hastaneye raylı sistemin de gideceğini belirten Muş, gelecek yılın mart, nisan, belki mayıs ayında hizmet vermeye başlayacağını dile getirdi.

        Atakum Devlet Hastanesi'ni ihalesine itiraz nedeniyle beklediklerini, netleştiğinde 2 yıl içinde tamamlamak istediklerini ifade eden Muş, "Yakakent-Alaçam hastanemizin temeli atıldı. Orayı daha hızlı bitireceğiz. Tekkeköy, ikmal ihalesine gitti. Mevcut yüklenicinin sözleşmesi feshedildi. Önümüzdeki yıl da orayı bitirmek istiyoruz. Bunlar bittiği zaman Samsun yatak kapasitesi olarak ihtiyacını karşılamış oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Adli Tıp Kurumunun yapımı devam eden binasını aralıkta bitirmeyi hedeflediklerini, tamamlandığında bölge başkanlığı olarak hizmet vereceğini anlatan Muş, "Yeşilkent Kavşağı'nı da aralık başında açacağız. O kavşak kesintisiz olarak çalışmış olacak. Kışın çok zorluk oluyordu, sıkıntılar yaşanıyordu. Şimdi daha büyük alana yayılmış olacak." dedi.

        Samsun'un Kültür Yolu Festivali'ne ilk kez bu sene katıldığını anımsatan Muş, Türkiye Tanıtım Ajansının kentin tanıtımı için ciddi emek verdiğini, turizmde belli noktaya gelerek şehrin ekonomisini büyütmek istediklerini söyledi.

        Samsun'un çevre düzeni planının hazırlandığını, böylece sanayi, turizm ve tarım alanlarının daha düzenli olacağının altını çizen Muş, şunları kaydetti:

        "Karadeniz'de iki temel problemimiz var. Biri, burada sezon kısa fakat küresel ısınmadan dolayı süre uzuyor şu anda. Dolayısıyla sahillere sahip çıkmamız lazım. Çarpık yapılaşma, plansız yapılaşma, hiçbirine müsaade etmeyeceğiz, bütün sahilleri koruyacağız. İkincisi, en büyük zorlayan şeylerden bir tanesi, Karadeniz daha dalgalı olduğu için denize girme her zaman mümkün olmuyor. Dolayısıyla deniz turizminin gelişmesinin önünde iki faktör var ancak mevsimlerden dolayı burada sezon uzayacak gibi duruyor. Büyükşehir Belediyemiz ile 1/100 bin ölçekli çevre düzeni planıyla sahillerin tamamını koruma altına alacağız. Kaçak yapılaşmaya müsaade etmeyeceğiz. Çünkü bu olursa koruyamayız. Bütün insanların hakkı gasbedilmiş olur. Kayıt dışı, kanunsuz, nizamsız işin hiçbirine müsaade etmeyeceğiz. Nerede bir hukuksuzluk varsa üzerine gideceğiz. Niye? Çünkü o sahilleri koruyacağız ki daha planlı yatırımlar olsun. O zaman burası deniz turizminde de öne çıkar."

        Toplantıya AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, İl Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser de katıldı.

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