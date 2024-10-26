Vezirköprü'de Bekir Hafız Camisi ibadete açıldı

Halilbaba Mahallesi’nde yapımı tamamlanan caminin açılış programına Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar ile siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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