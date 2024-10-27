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        Havza'da şehit Uzman Çavuş Çalışkan için mevlit okutuldu

        Havza'da şehit Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan için ailesi tarafından mevlit okutuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 16:24 Güncelleme: 27.10.2024 - 16:27
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        Havza'da şehit Uzman Çavuş Çalışkan için mevlit okutuldu
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        Havza'da şehit Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan için ailesi tarafından mevlit okutuldu.

        Irak'ın kuzeyinde teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2021 yılında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan için ailesi tarafından Bekdiğin Mahallesi Camisi'nde mevlit programı düzenlendi.

        Bekdiğin Harun Çalışkan Camisi'nde okunan mevlitte, Çalışkan ve tüm şehitler için dua edildi. Baba Recep Çalışkan, mevlide katılanlarla yakından ilgilendi.

        Mevlit programına, Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Mücahit Emre Yılmaz, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Necmettin Aygün, AK Parti Havza İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı, MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, Gaziler Derneği Başkanı Harun Saat, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin, Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Samsun Şube Başkanı Necati Yılmaz, şehit yakınları, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

        Havza Kaymakamı Ayvat, devletin tüm imkanları ile şehit ailelerinin yanında olduğunu ifade etti.

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        Galeri
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