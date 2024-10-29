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        19 Mayıs ilçesinde kan bağışı etkinliği düzenlendi

        19 Mayıs ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu Müdürlüğü ile Türk Kızılay iş birliğinde kan bağışı etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 17:13 Güncelleme: 29.10.2024 - 17:16
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        19 Mayıs ilçesinde kan bağışı etkinliği düzenlendi
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        19 Mayıs ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu Müdürlüğü ile Türk Kızılay iş birliğinde kan bağışı etkinliği gerçekleştirildi.

        Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen etkinliğe öğretmen, öğrenci ile velileri katıldı. Etkinlikte 120 kişi kan bağışında bulundu.

        Okul müdürü Mustafa Tuncay Mert, kan bağışının ihtiyaç değil, herkesin üstlenmesi gereken bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak, "Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimizle birlikte bu sorumluluk bilinciyle etkinliği düzenleme kararı aldık. Oldukça da fazla talep görmesi bizleri sevindirdi." dedi.

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        Galeri

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