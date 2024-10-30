CHP Havza İlçe Başkanlığından Cumhuriyet Balosu

Samsun'un Havza ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla CHP İlçe Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Balosu düzenlendi.

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, ilçedeki özel bir salonda gerçekleştirilen programdaki konuşmasında, Cumhuriyet'in Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde büyük inanç ve fedakarlıkla kurulduğunu vurgulayarak, "Cumhuriyet demek, eğitim demektir, bilim demektir, kadının özgürlüğü demektir. Cumhuriyet demek insan onuruna yaraşır, en güzel yönetim demektir. Bu yüzden bütün olumsuzluklara rağmen Cumhuriyet'in 101. yılını büyük coşkuyla kutlamak zorundayız. TUSAŞ şehitlerimiz başta olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle, saygıyla, minnetle anıyoruz." dedi.

CHP Havza İlçe Başkanı Şener Geçit ise Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü kutlamanın onur ve gururunu yaşadıklarını dile getirerek, "Cumhuriyet'in değerlerine ve ilkelerini her zaman sahip çıktık, bundan sonra da sahip çıkacağız. Cumhuriyet'i kuran ve bizlere emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu ülkenin bağımsızlığı için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet sevgi ve saygı ile yad ediyoruz." diye konuştu. Konuşmaların ardından gençler tarafından Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve şiirler okundu.