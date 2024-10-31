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        Samsun'da 3 bin 360 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde 3 bin 360 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 09:50 Güncelleme: 31.10.2024 - 10:18
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        Samsun'da 3 bin 360 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde 3 bin 360 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini önlemek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde operasyon gerçekleştirdi.

        Operasyonda şüpheli M.A.T'nin (20) evindeki aramada, 3 bin 360 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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