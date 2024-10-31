Terme Belediyesinden ücretsiz wi-fi hizmeti

Terme Belediyesi, vatandaşların internet erişimini kolaylaştırmak amacıyla ilçenin farklı noktalarında ücretsiz wi-fi hizmeti sunmaya başladı.

Terme Belediyesi tarafından Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı ile Yalı Kafe Sosyal Etkinlik Alanı'nda kullanıma açılan "Terme Belediyesi" wi-fi noktaları sayesinde vatandaşlar güvenli ve hızlı olarak internete erişebiliyor.

Belediye Başkanı Şenol Kul, yaptığı açıklamada, her alanda gençlerin yaşam olanaklarını ve sosyal alanlarını genişletecek adımlar attıklarını belirtti.