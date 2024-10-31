Kavak ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi

Kan bağışı kampanyasına bağışçı yönlendiren öğrencilere, Türk Kızılay tarafından su matarası ve madalya ödülleri verildi.

Kampanyaya veliler ve vatandaşlar da destek verdi.

Atatürk İlkokulu ve Kavak Merkez Şehit İlhan Kuşan Ortaokulunca, "Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır" sloganıyla düzenlenen kampanyada okul personeli ve öğrenciler kan bağışında bulundu.

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