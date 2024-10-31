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        Kavak ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi

        Samsun'un kavak ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 14:50 Güncelleme: 31.10.2024 - 14:55
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        Kavak ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi
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        Samsun'un kavak ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

        Atatürk İlkokulu ve Kavak Merkez Şehit İlhan Kuşan Ortaokulunca, "Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır" sloganıyla düzenlenen kampanyada okul personeli ve öğrenciler kan bağışında bulundu.

        Kampanyaya veliler ve vatandaşlar da destek verdi.

        Kan bağışı kampanyasına bağışçı yönlendiren öğrencilere, Türk Kızılay tarafından su matarası ve madalya ödülleri verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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