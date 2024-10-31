Köprülü Mehmet Paşa ölümünün 363. yılında anıldı

Köprülü Mehmet Paşa, ölümünün 363'üncü yılında Samsun’un Vezirköprü ilçesinde anıldı.

Osmanlı Devleti'nde 15 Eylül 1656'da sadrazamlığa getirilen ve vefat ettiği 31 Ekim 1661'e kadar bu görevini sürdüren Mehmet Paşa için Vezirköprü Halk Kütüphanesi'nde anma programı düzenlendi.

Programa, İlçe Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Uyar, Kütüphane Müdürü Kani Yılmaz ve öğretmenler ile Hatice Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi öğrencileri katıldı.