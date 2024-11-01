Terme Belediyesi, 100 yeni çöp konteyneri ile hizmet ağını genişletiyor

Terme Belediyesi, yeni aldığı 100 galvanizli çöp konteyneri ile hizmet ağını genişletmeyi planlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ilçeye kazandırılan konteynerlerle temizlik hizmetlerinin daha etkin olması hedefleniyor.

Mevcut 3 bin 200 çöp konteyneri ile 82 mahallenin 80'inde çöp toplama hizmeti sunan Terme Belediyesi, böylece yüzde 97 ile yüzde 81 olan Türkiye ortalamasının üzerinde bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Şenol Kul, eğitimden kültüre her alanda insan hayatına dokunacak hizmetler sunduklarını, bu hizmetlerin başında çevre temizliğinin geldiğini anlattı.