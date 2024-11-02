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        Ladik'te zabıta ekiplerinden market denetimi

        Samsun'da Ladik Belediyesi zabıta ekipleri, marketlerde denetim yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 09:47 Güncelleme: 02.11.2024 - 09:59
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        Ladik'te zabıta ekiplerinden market denetimi
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        Samsun'da Ladik Belediyesi zabıta ekipleri, marketlerde denetim yaptı.

        Zabıta ekipleri, denetimde ürün gramajı, fiyat uyumu, hijyen, son kullanma tarihi ve standartlara uygunluğu kontrol etti.

        Denetimlerde ortaya çıkan eksiklikler için uyarıda bulunularak, iş yeri sahiplerinden bunları gidermeleri istendi.

        Denetimlere katılan Belediye Başkanı Adnan Topal, halkın sağlığını ve haklarını koruma amacıyla denetimlerin süreceğini belirterek, vatandaşların sağlığının her şeyden öncelikli olduğunu kaydetti.

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