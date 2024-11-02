Ladik'te zabıta ekiplerinden market denetimi

Denetimlere katılan Belediye Başkanı Adnan Topal, halkın sağlığını ve haklarını koruma amacıyla denetimlerin süreceğini belirterek, vatandaşların sağlığının her şeyden öncelikli olduğunu kaydetti.

Denetimlerde ortaya çıkan eksiklikler için uyarıda bulunularak, iş yeri sahiplerinden bunları gidermeleri istendi.

Zabıta ekipleri, denetimde ürün gramajı, fiyat uyumu, hijyen, son kullanma tarihi ve standartlara uygunluğu kontrol etti.

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