AK Parti Vezirköprü İlçe Başkanlığına Ali Faik Çamurcu yeniden seçildi

Çamurcu, ülke ve Vezirköprü için teşkilat olarak omuz omuza durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Yönetim kurulu ise Arif Kervan, Ayhan Kaya, Bahri Kartal, Ceylan Zengin, Esra Türkoğlu, Ferhat Önder, Gülden Bişkin, Hafize Edis, Halil İbrahim Köroğlu, Mehmet Kuzubaş, Mahmut Şahin, Mustafa Kartal, Recep Özata, Rüstem Yılmaz, Sefa Sarıer, Selahattin Can Yanğa, Serkan Önçler, Ünal Teber ve Yusuf Okan Dilek'ten oluştu.

Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapılan kongreye mevcut başkan Ali Faik Çamurcu, tek aday olarak katıldı.

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