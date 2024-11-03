GÜNCELLEME 2 - Çorum'da bir binada patlama meydana geldi

Çorum'da beş katlı binada meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Osmancık Caddesi'ndeki binada doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Patlama nedeniyle binada ağır hasar oluştu, çok sayıda ev, iş yeri ve araç zarar gördü.

Ayrıca çevredeki binalar tahliye edildi, bazı vatandaşlar evlerinden itfaiye merdiveni aracılığıyla çıkarıldı. Cadde trafiğe kapatıldı, bölgeye güvenlik şeridi çekildi.