Başpehlivan Recep Kara, Havza'da öğrencilerle buluştu
Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlarından Recep Kara, Havza'da ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi.
Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlarından Recep Kara, Havza'da ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi.
Karşıyaka Şehit Yüzbaşı Mahmut Top İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte Recep Kara, minik öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti.
Başarının ilk kuralının hedef koymak olduğunu belirten Kara, "Sizler yarının büyükleri olarak bu ülkenin geleceğisiniz. Öğretmenlerimizin görevi sizleri yarınlara hazırlamak, sizlerin ödevi ise geleceğe en iyi şekilde hazırlanmak. Hedefinizi belirledikten sonra o hedefe ulaşmak için tüm gücünüz ve inancınız ile çalışın. Göreceksiniz, hayal olan hedefleriniz gerçekleşecektir." dedi.
Recep Kara, sorularını yanıtladığı öğrencilerle bilek güreşi de yaptı.
Öğrenciler de Kara'ya çiçek sundu.
Etkinliğe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, Gençlik Merkezi Müdürü Burak Becer, okul müdürü Mehmet Gül, güreş antrenörü Mehmet Şencan ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
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