Samsun'da bir evde 75 bin makaron ele geçirildi

Ekipler, evde yaptıkları aramada, 75 bin makaron, bir elektrikli sigara sarma makinesi ve 3 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları ihbar üzerine bir eve operasyon düzenledi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, 75 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

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