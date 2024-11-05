Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da bir evde 75 bin makaron ele geçirildi

        Samsun'un İlkadım ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, 75 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 21:39 Güncelleme: 05.11.2024 - 21:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da bir evde 75 bin makaron ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un İlkadım ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, 75 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları ihbar üzerine bir eve operasyon düzenledi.

        Ekipler, evde yaptıkları aramada, 75 bin makaron, bir elektrikli sigara sarma makinesi ve 3 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

        Operasyon kapsamında gözaltına alınan K.B. emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump oyunu kullandı
        Trump oyunu kullandı
        ABD'de son durum nedir?
        ABD'de son durum nedir?
        ABD seçimi piyasaları ve Türk ekonomisini nasıl etkiler?
        ABD seçimi piyasaları ve Türk ekonomisini nasıl etkiler?
        Dev maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Dev maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Kırgızistan ile 19 anlaşma
        Kırgızistan ile 19 anlaşma
        Adım adım ABD seçimleri
        Adım adım ABD seçimleri
        Merkez Bankası'ndan 'kompozisyon' vurgusu
        Merkez Bankası'ndan 'kompozisyon' vurgusu
        Ayrılık açıklaması
        Ayrılık açıklaması
        Tottenham’a özel plan
        Tottenham’a özel plan
        Bakan Işıkhan Habertürk'e konuştu
        Bakan Işıkhan Habertürk'e konuştu
        5 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        5 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        "Bize bir transfer dönemi daha lazım"
        "Bize bir transfer dönemi daha lazım"
        ABD'de bağışlarda ibre kimden yana?
        ABD'de bağışlarda ibre kimden yana?
        Trump'ın yardımcı adayı J.D. Vance nasıl biri?
        Trump'ın yardımcı adayı J.D. Vance nasıl biri?
        Kasımpaşa'nın 18'lik yıldızı: Yasin Özcan!
        Kasımpaşa'nın 18'lik yıldızı: Yasin Özcan!
        "Sözümün arkasındayım"
        "Sözümün arkasındayım"
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        Osimhen harekatı!
        Osimhen harekatı!
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        "Kira sorunu artık memleket meselesi"
        "Kira sorunu artık memleket meselesi"

        Benzer Haberler

        Samsun'da bir kadın evinde ölü bulundu
        Samsun'da bir kadın evinde ölü bulundu
        Eşine mesaj atan akrabasını öldüren sanığa 'haksız tahrik' indirimi
        Eşine mesaj atan akrabasını öldüren sanığa 'haksız tahrik' indirimi
        "Samsun'da Kadın İstihdamı ve Kadın Girişimciliği İşbirliği" protokolü imza...
        "Samsun'da Kadın İstihdamı ve Kadın Girişimciliği İşbirliği" protokolü imza...
        Samsun'da bariyere çarpan cipin sürücüsü öldü, eşi yaralandı
        Samsun'da bariyere çarpan cipin sürücüsü öldü, eşi yaralandı
        Samsun'da "Geleceğe Yön Veren Kadınlar" programı düzenlendi
        Samsun'da "Geleceğe Yön Veren Kadınlar" programı düzenlendi
        Samsun'da bir kadını evinde öldürüp ziynet eşyalarını gasbeden sanık hakim...
        Samsun'da bir kadını evinde öldürüp ziynet eşyalarını gasbeden sanık hakim...