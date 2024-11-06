Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede oturan E.C'nin ikametinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Adreste arama yapan ekipler, satışa hazır 5 parça halinde toplam 20,66 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi.
Operasyonda, E.C. ile ikamet bulunan Z.A. (43), H.E. (46), Ö.A. (23), S.I. (43), B.Y. (35) ve O.M. (23) gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında, "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı.
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