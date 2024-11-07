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        Samsun Karavan Fuarı kapılarını doğada olmayı seven ziyaretçilere açtı

        Proaktif Fuarcılık tarafından düzenlenen kamp, karavan, doğa sporları, prefabrik ev, tiny house ve turizm ekipmanlarının sergilendiği fuar ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 16:56 Güncelleme: 07.11.2024 - 17:19
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        Samsun Karavan Fuarı kapılarını doğada olmayı seven ziyaretçilere açtı
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        Proaktif Fuarcılık tarafından düzenlenen kamp, karavan, doğa sporları, prefabrik ev, tiny house ve turizm ekipmanlarının sergilendiği fuar ziyarete açıldı.

        Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Samsun Ticaret Borsası, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin desteğiyle TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılan Samsun Karavan Fuarı, 10 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

        Proaktif Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Şahin, açılış töreninde yaptığı konuşmada, kamp, karavan ile doğada yaşama dair tüm ürünlerin fuarda ziyaretçilerin beğenisine sunulduğunu söyledi.

        Üretici ile satıcıyı buluşturan fuarların kentlerin ekonomik hayatında önemli rol oynadığına işaret eden Şahin, Samsun'un fuar kültürü gelişmiş bir kent olduğunu vurguladı.

        Şahin, Karadeniz'in en büyük kenti Samsun'da Karavan Fuarı'nı gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek, "Bugünkü ziyaretçi girişlerine baktığımızda, ilk gün olması hasebiyle 3 bin 500'e yakın ziyaretçi oldu. Bu ziyaretçiler de sektörle direkt ilgili kişilerdir. Bizim 20 bine yakın bir hedefimiz vardı. Ben son gün giriş listemizin 30 bine dayanacağını düşünüyorum." dedi.

        Fuara 70 üretici firmanın katıldığını belirten Şahin, gelecek yıl 26-29 Haziran'da fuarın ikincisini de planladıklarını sözlerine ekledi.

        Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu da açılış konuşması yaptı.

        Konuşmaların ardından "Doğaseverler Karadeniz'i keşfe çıkıyor" sloganıyla organize edilen, kamp, karavan ile doğada yaşama dair tüm ürünlerin ve çözümlerin sergilendiği fuarın açılış kurdelesi kesildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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