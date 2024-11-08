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        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 10:50 Güncelleme: 08.11.2024 - 10:57
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        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

        Adreste arama yapan ekipler, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, 16 tabanca fişeği, 25 tüfek kartuşu, 42 kutu boş makaron, 28 kutu dolu makaron, 12 kutu elektronik sigara ile 7 elektronik sigara likiti ele geçirdi.

        Operasyon gözaltına alınan İ.A. emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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