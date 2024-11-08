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        Samsun'da 11 bin litre etil alkol ele geçirildi, 6 zanlı yakalandı

        Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde 11 bin 9 litre etil alkolün ele geçirildiği operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 13:39 Güncelleme: 08.11.2024 - 13:39
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        Samsun'da 11 bin litre etil alkol ele geçirildi, 6 zanlı yakalandı
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        Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde 11 bin 9 litre etil alkolün ele geçirildiği operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya kaçak ve sahte içki sürmeye çalışanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Etil alkolün yasa dışı yollarla piyasaya sürülmeye çalışıldığını tespit eden ekipler, İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

        Bir kamyon ile kamyonette yapılan aramada 11 bin 9 litre etil alkol, 13 bin 50 alkol aroması, 2 şişe alkollü içki, 6 cep telefonu ile 4 cep telefonu şarj aleti ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi.

        Zanlılar H.A. (48), Y.Z.E. (53) ile M.Y'nin (42) işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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