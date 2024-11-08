Teknoloji bağımlılığının önlenmesinde ailelerin rolü önem taşıyor

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Samsun Temsilciliği Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Şengör, çocuklarda teknoloji bağımlılığının önlenmesinde ailelere önemli görev düştüğünü belirtti.

Şengör, yaptığı yazılı açıklamada, teknoloji bağımlılığının, teknolojik cihazları kullanma konusunda kontrolü kaybetmek olarak tanımlanabileceğini vurguladı.

Çocuklarda teknolojinin problemli kullanımının çeşitli olumsuz etkilere yol açabileceğine işaret eden Şengör, "Teknolojik aygıtlar üzerindeki kontrol kaybı, okul çağındaki çocuklarda daha çok zamanı yönetememek ve planlanandan uzun süre kullanmak şeklinde ortaya çıkıyor. Problemli teknoloji kullanımı baş ve boyun ağrıları, dikkat dağınıklığı, ani duygu değişiklikleri, öfke patlamaları, sosyal ilişkilerin zayıflaması ve akademik başarının düşmesi gibi çeşitli fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik etkilerle sonuçlanabiliyor." ifadelerini kullandı.

Şengör, teknoloji bağımlılığını önlemenin tedavi etmekten daha kolay olduğuna dikkati çekerek, velilere okul psikolojik danışmanlarından destek almalarını önerdi. Teknoloji bağımlılığının merakla başlayarak kontrolsüz kullanıma doğru ilerleyen bir süreç olduğunu belirten Şengör, şunları kaydetti: "Bu aşamada ebeveynlerin akıllı telefon, tablet, bilgisayar gibi cihazlarla ilişkisi çocukları etkiler. Çocuklar, ailelerinin bu cihazları sürekli kullanmalarından etkilenerek, 'Bu cihazları kullanmak iyi bir şey' diye düşünebilir. Merak aşamasını 'deneysel kullanım' takip eder. Öğrenme sürecini içeren bu aşamadan sonra sosyal etkileşim amaçlı kullanım başlar. Teknoloji kullanımı bu aşamada sınırlanmazsa, sorunlardan kaçmak ya da zevk almak için kullanılan bağımlı kullanım aşamasına ulaşabilir."