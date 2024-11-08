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        Samsun'da fabrikada çıkan yangın hasara yol açtı

        Samsun'un Bafra ilçesinde bir ambalaj fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 20:45 Güncelleme: 08.11.2024 - 20:48
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        Samsun'da fabrikada çıkan yangın hasara yol açtı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde bir ambalaj fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

        Doğankaya Mahallesi'nde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan bir ambalaj fabrikasında, kurutma kazanından yangın çıktı.

        Çalışanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında fabrikada hasar meydana geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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