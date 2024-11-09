Havza'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Voleybol Turnuvası sona erdi

Samsun'un Havza ilçesinde, Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Voleybol Halk Turnuvası sona erdi.

Havza Kaymakamlığı himayesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen ve üç farklı grupta 15 takımın katıldığı turnuva, final maçıyla tamamlandı.

25 Mayıs Spor Salonu'nda oynanan final maçınca Havza Belediyesi, Havza Kaymakamlığını 3-2 mağlup etti.

Turnuvada üçüncülüğü İlçe Jandarma Takımı, dördüncülüğü ise İlçe Sağlık Müdürlüğü Takımı elde etti.