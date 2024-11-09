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        Samsun'da piyasaya sahte para sürmek isteyen 2 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen operasyonda, piyasaya sahte para sürmek isteyen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 19:51 Güncelleme: 09.11.2024 - 20:13
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        Samsun'da piyasaya sahte para sürmek isteyen 2 zanlı yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen operasyonda, piyasaya sahte para sürmek isteyen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde piyasaya sahte para sürmeye çalışan bir şüpheliyi tespit etti.

        Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 200 liralık 7 sahte banknot, 77 sentetik ecza hapı, 2 gram sentetik uyuşturucu ve 2 uyuşturucu madde içme aparatı ele geçirdi.

        Operasyonda yakalanan 2 şüpheli, emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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