Büyük Önder Atatürk Samsun'un ilçelerinde anıldı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86'ncı yılında Vezirköprü, Havza, Bafra, Terme ve Çarşamba'da törenle anıldı.

Vezirköprü Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Kaymakam Özgür Kaya, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Mehmet Gövce ve Belediye Başkanı Murat Gül, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törene kurum ve kuruluşların müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı.

Daha sonra Mustafa Tunç İlk-Ortaokulu tarafından Vezirköprü Belediye Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa geçildi.

Programa, Kaymakam Özgür Kaya, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Mehmet Gövce, Belediye Başkanı Murat Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Burak Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Onur İstanbul, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mutlu Toptaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda günün anlam ve önemi ile ilgili konuşmayı Okul Müdürü Şükrü Demir yaptı.

"Bir Devrin Hikayesi" adlı gölge gösterisi sergilenirken öğretmen ve öğrenciler hazırladıkları şiir ve müzik dinletilerini sundu. 10 Kasım Atatürk’ü Anma etkinlikleri kapsamında ilçe bazında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllerini Kaymakam Özgür Kaya, Garnizon Komutanı Mehmet Gövce ve Belediye Başkan Murat Gül'ün elinden aldı. Program protokol üyeleri, okul müdürü, öğretmen ve öğrenciler hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu. - Havza

Havza'daki tören Mehmetçik Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenkler konulması ile başladı. Törene, Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Mücahit Emre Yılmaz, Belediye Başkanı Murat İkiz ve protokol üyeleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra bayraklar yarıya indirildi. Törenin ardından Havza Besim Kazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa geçildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 86. yıl dönümünde Samsun'un Havza ilçesinde Atatürk Evinde düzenlenen mini bir konser ile anıldı.

Havza Yenilikçi Projeler Geliştirme Derneği (PROGEL) tarafından, Atatürk’ün Havza’da kaldığı 18 gün boyunca Milli Mücadelenin temellerini oluşturduğu dönemin Mesudiye Oteli Havza Atatürk Evi'nde Atatürk’ün sevdiği şarkı ve türkülerden oluşan mini enstrümantal konser düzenlendi. Konserde dernek üyesi müzik öğretmenleri tarafından Atatürk’ün sevdiği 6 adet şarkı ve türküden oluşan ve mini enstrümantal konser verildi. Konser sonrası konuşan PROGEL Derneği Başkanı Seyit Ahmet Dikmen, "Amacımız Atatürk’ü ve bu tarihi mekanı gelecek nesillerimize anlatmak ve geleceğimiz sahip çıkmaları temennisidir. Konserde emeği geçen dernek üyelerimize teşekkür ederim." dedi.

Konseri, Kaymakam Mustafa Ayvat, Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Mücahit Emre Yılmaz, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel ve davetliler dinledi. - Bafra Bafra 15 Temmuz Demokrasi Meydan'ında, saat 09.05'te sirenler eşliğinde şehit ve gaziler için saygı duruşunda bulunuldu, meşaleler yakıldı. Kaymakam Mustafa Altınpınar, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra Askerlik Şube Başkanlığı Piyade Albay Evren Esin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törene, Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, kurum müdürleri ile vatandaşlar da katıldı. Samsun'un Bafra ilçesinde "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı. Bafra Belediye Kültür Merkezi'nde Galip Öztürk Ortaokulu tarafından, 10 Kasım Atatürk'ü Anma programı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 86'ıncı ölüm yıldönümü kapsamında, Kültür Merkezi'nde sinevizyon gösterisi, Galip Öztürk Ortaokulu öğrenciler tarafından yapılan orataryo, şiir, koro, İngilizce gösterisi, zeybek ve drama konulu gösteriler davetlilere sunuldu.

Etkinlikte, 10 Kasım konulu ilkokul, ortaokul ve liseler arasında şiir ve resim yarışmalarında derece giren öğrencilere, Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ile Bafra Askerlik Şube Başkanlığı Garnizon Komutanı Piyade Albay Evren Esin ödüllerini verdi. Anma programına, Bafra Cumhuriyet Başsavıcı Olcay Aksoy, Bafra ilçe Jandarma Komutanı vekili Teğmen Aziz Ayaz, Bafra Emniyet Müdürü Murat Öner, daire kurum müdürleri, oda başkanları, siyasi parti temsilcileri, öğrenci velileri ile vatandaşlar katıldı.

Program sonunda, Atatürk konulu fotoğraf sergisi gezildi. - Terme Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'ndaki törende 09.05’te iki dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Terme Belediyesi Kültür Merkezi'nde devam eden anma programı öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli etkinliklerle sürdü. Daha sonra düzenlenen resim, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Programa, Kaymakam Metin Maytalman, Belediye Başkanı Şenol Kul, Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Tugay Bayırtarla, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Alper Yalçın, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Cırtlak, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, protokol üyeleri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

- Çarşamba Çarşamba Belediye Meydanı'nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu ve saygı duruşunda bulunuldu. Meydandaki törenin ardından Çarşamba Cemil Şensoy Kültür Merkezi'nde Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan programa geçildi. Burada, günün anlamına ilişkin şiirler okundu, türküler seslendirildi, zeybek gösterisi sunuldu. Atatürk resim sergisinin gezilmesinin ardından program şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından hediye takdimi ile sona erdi.