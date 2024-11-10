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        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde evinde 45 bin 560 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 19:45 Güncelleme: 10.11.2024 - 19:50
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        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde evinde 45 bin 560 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları ihbar üzerine bir eve operasyon düzenledi.

        Ekipler, İlkadım ilçesinde bir evde yaptıkları aramada, 45 bin 560 makaron, 13 gümrük kaçağı elektronik sigara likidi ve 5 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirdi.

        Operasyon kapsamında gözaltına alınan M.S.Ü. emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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