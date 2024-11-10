Samsun'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Ekipler, İlkadım ilçesinde bir evde yaptıkları aramada, 45 bin 560 makaron, 13 gümrük kaçağı elektronik sigara likidi ve 5 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirdi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları ihbar üzerine bir eve operasyon düzenledi.

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