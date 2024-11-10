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        Havza Atatürk Evi'ni, Büyük Önder'in ebediyete intikalinin 86. yılında 1684 kişi ziyaret etti

        Havza'da, Atatürk'ün 18 gün kaldığı ve Milli Mücadele'nin ilk karargahlarından olan Havza Atatürk Evi'ne, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılında 1684 kişi ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 19:49 Güncelleme: 10.11.2024 - 21:32
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        Havza Atatürk Evi'ni, Büyük Önder'in ebediyete intikalinin 86. yılında 1684 kişi ziyaret etti
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        Havza'da, Atatürk’ün 18 gün kaldığı ve Milli Mücadele'nin ilk karargahlarından olan Havza Atatürk Evi'ne, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılında 1684 kişi ziyarette bulundu.

        Atatürk'ün 19 Mayıs'ta Samsun'a çıktıktan sonra Havza'da kaldığı, günümüzde müze olan Havza Atatürk Evi'ni 1684 kişi ziyaret etti.

        Müzede Atatürk'ün çalışma odasında Atatürk'ün balmumu heykeli, kendi el yazısıyla kaleme alıp dönemin Havza Kaymakamı Fahri Bey'e verdiği yazı, Havza Genelgesi'nin yayımlandığı telgraf cihazı sergileniyor.

        Mustafa Kemal Paşa'nın yatak odasının yanı sıra Havzalılara hediye ettiği Cumhurbaşkanlığı forsunun teşhir edildiği müzede, duvarlarda da Milli Mücadele sürecinde Havza'nın öneminin anlatıldığı bilgi notları yer alıyor.

        Samsun Motosiklet Kulübü üyeleri de 30 kişilik grupla 10 Kasım'da Havza Atatürk Evi'ni ziyaret etti. Kulüp üyeleri adına açıklama yapan Mehmet Kaplan, Atatürk’ü rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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