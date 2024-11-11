Samsun'da polisi fark edip pencereden uyuşturucu atan 3 kişi yakalandı

Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapan ekipler, ruhsatsız tabanca, 11 tabanca fişeği ile 16 sentetik ecza hapı buldu.

Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavga ihbarına gittikleri bir inşaatta K.D. (20), M.K.B. (20) ve G.Ç'nin (23) alkol aldıklarını belirledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.