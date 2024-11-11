Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        GÜNCELLEME - Samsun'da evden ziynet eşyası çaldıkları gerekçesiyle yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Samsun'da düzenlenen operasyonda evden ziynet eşyası çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2'si kadın 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 14:20 Güncelleme: 11.11.2024 - 14:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Samsun'da evden ziynet eşyası çaldıkları gerekçesiyle yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'da düzenlenen operasyonda evden ziynet eşyası çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2'si kadın 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde bir evden 700 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, hırsızlığı B.Y. (26) ve P.A. (36) isimli kadınlar ile S.Ö'nün (31) gerçekleştirdiğini tespit etti.

        İlkadım ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 150 bin lira değerindeki iki altın bileziğe el koydu.

        Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.

        İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Şüphelilerin çaldıkları altınların bir kısmını Amasya'ya giderek kuyumcuda bozdurdukları belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad'da
        Ünlü isimlere yasa dışı bahis gözaltısı
        Ünlü isimlere yasa dışı bahis gözaltısı
        2 yıl önce kız arkadaşını bıçaklayan anestezi doktoru ölü bulundu!
        2 yıl önce kız arkadaşını bıçaklayan anestezi doktoru ölü bulundu!
        Ünlü isimler ile sosyal medya fenomenlerine yasa dışı bahis soruşturması: Hangi isimler gözaltına alındı
        Ünlü isimler ile sosyal medya fenomenlerine yasa dışı bahis soruşturması: Hangi isimler gözaltına alındı
        Lübnan'da patlayan çağrı cihazları muamması
        Lübnan'da patlayan çağrı cihazları muamması
        Yine kasım yine hüzün!
        Yine kasım yine hüzün!
        Üst düzey asgari ücret tartışması
        Üst düzey asgari ücret tartışması
        Sabıkalı alt geçitteki faciada karar!
        Sabıkalı alt geçitteki faciada karar!
        Uygunsuz görüntülerini oğlunun hesabından satan anneye inceleme
        Uygunsuz görüntülerini oğlunun hesabından satan anneye inceleme
        Zirveye Osimhen damgası!
        Zirveye Osimhen damgası!
        Borsada rekorlar dönemi geliyor
        Borsada rekorlar dönemi geliyor
        Eski hakemlerden penaltı değerlendirmesi!
        Eski hakemlerden penaltı değerlendirmesi!
        Oğlu, okul müdürü olan anneyi uykusunda katletti!
        Oğlu, okul müdürü olan anneyi uykusunda katletti!
        Doğum günlerinde neden mum üfleniyor?
        Doğum günlerinde neden mum üfleniyor?
        Şirin cinayetinde kan donduran tespit!
        Şirin cinayetinde kan donduran tespit!
        Kazanırken gol yemiyor!
        Kazanırken gol yemiyor!
        Hakeme yumruklu saldırıda karar!
        Hakeme yumruklu saldırıda karar!
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        Asgari ücrette Avrupa’nın neresindeyiz?
        Asgari ücrette Avrupa’nın neresindeyiz?
        "Kalpazan'ın eğlencesi hoşuma gitti"
        "Kalpazan'ın eğlencesi hoşuma gitti"

        Benzer Haberler

        Samsun ve çevre illerde Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluş...
        Samsun ve çevre illerde Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluş...
        Havza, 19 Mayıs ve Bafra'da Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikim...
        Havza, 19 Mayıs ve Bafra'da Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikim...
        700 bin liralık altın hırsızlığına 3 gözaltı
        700 bin liralık altın hırsızlığına 3 gözaltı
        Samsun'da uyuşturucu ve silah operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu ve silah operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Samsun'da evden ziynet eşyası çaldıkları gerekçesiyle 3 zanlı yakalandı
        Samsun'da evden ziynet eşyası çaldıkları gerekçesiyle 3 zanlı yakalandı
        Samsun'daki Yunt Dağı sonbaharda görüntülendi
        Samsun'daki Yunt Dağı sonbaharda görüntülendi