GÜNCELLEME - Samsun'da evden ziynet eşyası çaldıkları gerekçesiyle yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Samsun'da düzenlenen operasyonda evden ziynet eşyası çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2'si kadın 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde bir evden 700 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, hırsızlığı B.Y. (26) ve P.A. (36) isimli kadınlar ile S.Ö'nün (31) gerçekleştirdiğini tespit etti.

İlkadım ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 150 bin lira değerindeki iki altın bileziğe el koydu.