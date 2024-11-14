Yardıma muhtaç kişiye Türk Kızılaydan akülü araç ve hasta yatağı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yaşayan multipl skleroz (MS) hastası Abdullah Cici'ye Türk Kızılay tarafından akülü araç ve hasta yatağı sağlandı.

Türk Kızılay Tekkeköy Şube Başkanı Emine Haliloğlu, AA muhabirine, 10 yıldır yatağa bağımlı olarak yaşamını sürdüren Abdullah Cici'nin ihtiyaçları için kapsamlı çalışma yürüttüklerini söyledi.

Cici'nin aracının bozulması nedeniyle bir süredir mağduriyet yaşadığını, eşinin yardımıyla ihtiyaçlarını gidermeye çalıştığını belirten Haliloğlu, "Müge Anlı ile iletişime geçerek Abdullah Bey için akülü araç talebinde bulunduk. Aynı zamanda bir hasta yatağı temin ettik." dedi.

Cici'nin kış aylarında köydeki evinde yaşayamadığı için kızının yanında kaldığını dile getiren Haliloğlu, "Ancak kızının evinde hasta yatağı bulunmuyordu. Bu durum onun için oldukça zorlu oluyordu. Sağlık koşullarını göz önünde bulundurarak kendisine hasta yatağı sağlama kararı aldık. Bu desteklerin onun hayatını biraz olsun kolaylaştırmasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.