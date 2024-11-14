Samsun'da 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda jandarma ekipleri, "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçundan hakkında 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü Y.K’yi (21) Azay Mahallesi'ndeki adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
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