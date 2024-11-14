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        Samsun'da 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 19:09 Güncelleme: 14.11.2024 - 19:09
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        Samsun'da 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda jandarma ekipleri, "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçundan hakkında 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü Y.K’yi (21) Azay Mahallesi'ndeki adreste yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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