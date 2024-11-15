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        Samsun'da silahla havaya ateş eden kişi yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde silahla havaya ateş eden kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 08:51 Güncelleme: 15.11.2024 - 08:52
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        Samsun'da silahla havaya ateş eden kişi yakalandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde silahla havaya ateş eden kişi yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, Burunca Mahallesi'nde havaya silahla ateş edildiği ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

        Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Derbent Barajı Burunca mevkisinde yaptıkları kontrolde S.V'nin (30) silahla havaya ateş ettiğini belirledi.

        S.V. hakkında "Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçundan yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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