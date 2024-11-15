Samsun'da "kasten öldürme" suçlusu firari yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Bafra İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kuşluğan Karakol ile JASAT ekipleri, aranan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "Kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan İ.Ş'yi (37) İkizpınar Mahallesi'nde saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
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