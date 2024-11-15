Yakakent Balıkçı Barınağı'nın sığ bölümünde dip temizliği çalışması başlatıldı
Samsun'un Yakakent ilçesindeki balıkçı barınağında dip temizliği çalışması yürütülüyor.
Samsun'un Yakakent ilçesindeki balıkçı barınağında dip temizliği çalışması yürütülüyor.
Samsun Denizdibi Tarama Başmühendisliği envanterine kayıtlı Mimar Sinan gemisiyle, Yakakent'te büyük balıkçı teknelerinin yoğun olarak kullandığı limanda çalışma başlatıldı.
Yakakent Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Fatih Kocabaş, yaptığı açıklamada, limanın sığ olan ağız bölümünde teknelerin girip çıkarken sorun yaşandığını belirterek, başlatılan çalışma ile derinliğin artırılarak sorunun ortadan kaldırılacağını kaydetti.
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