Yakakent Balıkçı Barınağı'nın sığ bölümünde dip temizliği çalışması başlatıldı

Yakakent Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Fatih Kocabaş, yaptığı açıklamada, limanın sığ olan ağız bölümünde teknelerin girip çıkarken sorun yaşandığını belirterek, başlatılan çalışma ile derinliğin artırılarak sorunun ortadan kaldırılacağını kaydetti.

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